МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в четверг из-за обеспокоенности инвесторов по поводу того, что конфликт между США и КНР по поводу Гонконга может стать препятствием для торговых договоренностей между странами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39%, до 2899,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 1629,32 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,61%, до 26456,23 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,52%, до 2092,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,91%, до 6661,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 сокращался на 0,89%, до 22941,61 пункта.

Ранее сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест. Также сенат во вторник в рамках той же сессии проголосовал за законопроект, который запрещает поставки некоторых видов амуниции полиции Гонконга из США.

"Безусловно, Китай воспримет это как вмешательство во внутренние дела, и, вероятно, подумает, что стране больше не нужно идти на уступки по торговле", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фуджито (Norihiro Fujito).

Вокруг торговых договоренностей между странами продолжает сохраняться неопределенность. Ранее на текущей неделе телеканал CNBC сообщил, что настроение Китая по торговле "пессимистично" из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать.

Во вторник Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение. Трейдеры оценивают вероятность того, состоится ли очередное повышение пошлин США на ряд китайского импорта в декабре после того, как в октябре сторонам удалось договориться об отсрочке повышения пошлин, запланированного в том месяце.