МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:10 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша

 

 

 

 
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,3%

 

 
12:40 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England

 

 

 

 
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по монетарной политике

 

 

 

 
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 225 тыс 219 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь) 5,6 7
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (ноябрь) 32,9

 

 
16:40 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза

 

 

 

 
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (октябрь) -2,2% 1,4%
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь) 5,38 млн долл 5,47 млн долл
18:10 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
21:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.11) 541,1 млрд долл (на 08.11)

 

 

 

 

 RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB EPAM Systems — ежегодная конференция инвесторов и аналитиков /Бостон, Массачусетс, США/

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — ВОСА (реестр закрыт 29.10.2019, досрочные перевыборы Ревизионной комиссии)

 

 

 

 