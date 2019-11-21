События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 ноября
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
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|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,3%
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|12:40
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England
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|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по монетарной политике
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|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|225 тыс
|219 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
|5,6
|7
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
|32,9
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|16:40
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
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|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (октябрь)
|-2,2%
|1,4%
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
|5,38 млн долл
|5,47 млн долл
|18:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|21:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.11)
|541,1 млрд долл (на 08.11)
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|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|EPAM Systems — ежегодная конференция инвесторов и аналитиков /Бостон, Массачусетс, США/
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|RUB
|Московская биржа — ВОСА (реестр закрыт 29.10.2019, досрочные перевыборы Ревизионной комиссии)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191121/830580815.html