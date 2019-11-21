МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рубль стабилен к доллару и евро в начале торговой сессии на фоне противоречивых факторов.

С одной стороны, ухудшение внешней конъюнктуры понизило спрос на рисковые активы. С другой, приближение пика налогового периода ноября в РФ поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск снижался на 1 копейку — до 63,88 рубля, курс евро рос на 2 копейки — до 70,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,2% — до 62,30 доллара за баррель по марке Brent.