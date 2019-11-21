МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в четверг на опасениях за перспективы торговой сделки с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.34 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,09% — до 27797,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,15%, до 8513,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3104,4 пункта.

Напряжение на рынке сохраняется из-за затянувшегося торгового конфликта США и Китая. Надежды инвесторов на скорое заключение хотя бы частичного торгового соглашения ослабели после того, как сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в регионе. В связи с этим власти Китая выразили протест.

Негатива рынкам добавило резкое ухудшение прогнозов ОЭСР по мировой торговле. Прогноз роста на текущий год понижен по сравнению с майским на 0,9 процентного пункта – до 1,2%, на 2020 год — на 1,5 пункта, до 1,6%. Организация отметила, что мировая торговля остается "исключительно слабой".

Кроме того, инвесторы обратили внимание на еженедельную статистику минтруда США по числу заявок на пособие по безработице. Количество заявок не изменилось по отношению к пересмотренному показателю предыдущей недели. Теперь трейдеры ждут данных по продажам жилья на вторичном рынке. Эксперты ожидают, что в октябре показатель увеличился на 1,4% в месячном выражении — до 5,47 миллиона.