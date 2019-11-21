МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость золота снижается в четверг вечером на фоне надежд на урегулирование торговых разногласий США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,55 доллара, или на 0,43%, до 1467,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшается на 0,04%, до 17,108 доллара за унцию.

Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения СМИ о том, что министерство торговли Китая заявило, что страна будет стремиться достичь торгового соглашения с США и обе стороны будут поддерживать диалог. Издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что китайская сторона также пригласила представителей США на личные переговоры.

Кроме того, ранее в четверг СМИ сообщили, что глава китайской делегации на всесторонних переговорах с США по экономическим вопросам Лю Хэ заявил, что настроен с "осторожным оптимизмом" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения с США.

"Несмотря на то, что между США и Китаем усиливается напряженность, рынок золота занимает выжидательную позицию. Похоже, что рынок в целом немного устал от новостей в сфере торговли", — приводит агентство Рейтер слова аналитика ABN Amro Жоржетт Буле.