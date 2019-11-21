МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в целом разнонаправленным снижением своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,51%, до 7,06 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,39%, до 204,6 доллара, "Лукойла" — выросла на 0,34%, до 95,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,2%, до 8,06 доллара, "Газпром нефти" — на 1,83%, до 33,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,51%, до 27,55 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в цене на 0,72%, до 13,87 доллара, НЛМК — на 0,7%, до 19,76 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,65%, до 1,41 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,2%, до 14,96 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,32%, до 18,96 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,1%, до 4,95 доллара. Цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,37%, до 11,87 доллара, "Ленты" — на 0,46%, до 3,23 доллара.