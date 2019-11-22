МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу днем, однако рост замедлился после выхода статистики по странам еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,06% — до 7316,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 5896,78 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,2%, до 13164,06 пункта. До выхода статистики САС 40 и DAX росли примерно на 0,8%. Британский FTSE 100 на статистике сбавил темпы роста с 1,1% до 0,8%, однако затем восстановил динамику.

Согласно данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре понизился до 50,3 пункта с 50,6 пункта в октябре. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста показателя до 50,9 пункта.

В то же время настроения на мировых рынках продолжают зависеть от новостей по торговым отношениям США и Китая. Ранее в пятницу, по сообщениям СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай хочет заключить сделку и готов работать над соглашением на основе взаимного уважения и равенства, но при этом "не боится дать отпор при необходимости".

Настроения инвесторов также поддержала новость о том, что глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения. Лю выразил уверенность, что первая часть соглашения будет заключена, несмотря ни на что.