МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля торгуется у уровня предыдущего закрытия на фоне налогового периода, пик выплат которого придется на следующую неделю, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.19 мск пятницы снижался на 1 копейку — до 63,71 рубля, курс евро рос на 2 копейки, до 70,44 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,44% — до 63,69 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

"В пятницу на рынки вернулся умеренный позитив, который выражается в росте фьючерсов на индексы акций. Большинство валют развивающихся стран укрепляются к доллару, курс рубля опустился ниже 63,7 рубля за доллар. Источник позитива – новость о том, что Китай предложил провести торговые переговоры на своей территории до конца ноября, и слухи о возможной отсрочке по тарифам, которые США должны принять до 15 декабря", — говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

При этом на фоне сохраняющейся неопределенности, рисках, которые создает ситуация в Гонконге, и ухудшении прогнозов ОЭСР по мировому экономическому росту, не стоит ждать существенного роста спроса на рисковые активы, в то же время считает аналитик.

Курс рубля начал торговый день с небольшого ослабления к доллару и евро, после роста в четверг. Однако затем динамика рубля в парах с долларом и евро стабилизировалась недалеко от уровней предыдущего закрытия.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия снижается на 0,01%, турецкая лира торгуется у уровня предыдущего закрытия, южноафриканский рэнд растет на 0,5%.

"Уходящая неделя выдалась весьма спокойной для рубля. Российская валюта оставалась ниже отметки 64 в паре с долларом большую часть торгов. В паре с европейской валютой также сохранялся весьма узкий торговый диапазон (70,4-70,9). Волатильность рубля остается на минимальных уровнях с предкризисного периода в 2014 году. Новости по торговой войне остаются основным источником движений на рынке, поскольку прочие значимые для рынка новости фактически отсутствуют", — считают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

ПРОГНОЗЫ

Аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко считают, что рубль в пятницу может укрепиться на фоне позитивных данных и продаж валюты в связи с налоговыми выплатами, но вечером возможно усиление безрисковых настроений.

"В понедельник в РФ уплачиваются основные налоги, после чего поддержка рубля со стороны этого фактора снизится. Мы не ожидаем дальнейшего существенного укрепления рубля с текущих уровней", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Олег Кочетков из "МТС Банка" ожидает в пятницу торги на уровнях 63,5-64 рубля за доллар и 70-71 рубль в паре с евро.