МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне противоречивых новостей о развитии торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,65 доллара, или на 0,18%, до 1466,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,01%, до 17,067 доллара за унцию.

Несмотря на ряд позитивных новостей о развитии торгового конфликта США и Китая, инвесторы продолжают отдавать предпочтение надежным активам, которым является золото. С одной стороны, СМИ сообщили о заявлении американского президента Дональда Трампа о том, что, вероятно, торговая сделка с Китаем может быть скоро заключена. С другой стороны, он отметил, что торговая сделка не может быть заключена на равных условиях, поскольку между США и Китаем долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле — около 500 миллиардов долларов в год в пользу Пекина.

В течение недели инвесторы также получили ряд противоречивых новостей. Напряжение на рынках усилилось после того, как сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест. Однако глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения.

"Рынки становятся заложниками новостей о США и Китае — положительных или негативных. Даже если будет заключена первая фаза торгового соглашения, я бы не поверил, что это конец истории", — приводит агентство Рейтер слова руководителя отдела экономических исследований Indosuez Мари Оуэнс Томсен.