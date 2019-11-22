МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером перешел к росту к иене и евро после комментария американского президента Дональда Трампа относительно развития торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск курс доллара к иене рос до 108,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,63 иены, курс евро к доллару снижался до 1,1033 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1057 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 98,19 пункта.

Инвесторы отыгрывают сообщение СМИ о заявлении американского президента Дональда Трампа, что, вероятно, торговая сделка с Китаем может быть скоро заключена. При этом рост курса доллара сдерживается его уточнением, что сделка не может быть заключена на равных условиях.

Ранее на текущей неделе СМИ также сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. А глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ, в свою очередь, выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения.

Спрос на доллар также поддерживается статданными по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Показатель увеличился до 96,8 пункта с уровня октября в 95,5 пункта, превысив ожидания аналитиков.