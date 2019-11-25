МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, поскольку к инвесторам вернулась надежда на скорое подписание первой части торговой сделки между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 62,52 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,17%, до 57,86 доллара за баррель.

Торговые отношения между США и Китаем остаются в центре внимания рынков. Согласно сделанным в пятницу заявлениям президента США Дональда Трампа, переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

"По-прежнему все сводится к торговым переговорам. Похоже, на данный момент это доминирующая тема на рынке", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти (Michael McCarthy).