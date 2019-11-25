МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем сохраняют положительную динамику в надежде на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до 62,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 57,84 доллара за баррель.

Ключевым фактором для рынка нефти остается тема торговых переговоров США и КНР. Поддержку стоимости "черного золота" оказывают пятничные заявления президента США Дональда Трампа, согласно которым переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо. Он добавил, что обе стороны стремятся к заключению данного соглашения.

В то же время трейдерам сложно сохранять оптимизм, поскольку переговоры затягиваются, а анонсированная шесть недель назад первая часть торговой сделки до сих пор не подписана.

"На текущей неделе снова могут быть резкие колебания цен на нефть, поскольку настроения рынка постоянно меняются в зависимости от новостей по торговым переговорам между США и Китаем", — полагает старший рыночный аналитик AxiTrader Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Блумберг.