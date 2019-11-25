МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам к уровням закрытия прошлой недели и ослабления рубля против евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет на 1,1% — до 2979 пунктов, РТС — на 0,8% — до 1466 пунктов.

Цена на нефть марки Brent повысится на 1 доллар — до 63,4 доллара за баррель, курс евро останется выше 1,1 доллара, а доллара на рынке РФ — около 63,8 рубля, евро вырастет на 60 копеек, до 71,1 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На этой неделе определяющими для российского рынка акций будут темы торговой сделки США-КНР, а также интрига с продлением сделки ОПЕК+, которая подогревает интерес к "черному золоту" наряду с грядущим IPO Saudi Aramco, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"В первом случае нельзя сказать однозначно, насколько готовы Вашингтон и Пекин сделать решающий шаг к первому реальному компромиссу, слишком противоречив новостной фон, осложняющим процесс бэкграундом остается ситуация с протестами в Гонконге", — добавляет он.

"Стороны процесса подают противоречивые сигналы, но все же утверждают, что находятся на пороге финализации сделки. Соответственно, если будут найдены окончательные компромиссы и будет назначена дата встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, то рост рынков не заставит себя долго ждать", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Мировые рынки, разочаровавшись в нерешенности торговых споров США и КНР, не теряют оптимизма. Пока поток новостей противоречив, сохраняется надежда на принятие позитивных для рынков решений. В то же время, среднесрочные риски для мировой экономики остаются в силе, поэтому каждый дополнительный процент роста фондовых индексов должен сопровождаться значимыми новостями. Пока же, кроме наблюдения за развитием торгового спора США и КНР, у рынков не так много поводов для динамики на глобальном уровне", — считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Вторичным признаком возможной коррекции может стать заметное снижение доходностей казначейских облигаций США, однако фундаментальных причин для снижения долгосрочных долларовых ставок ниже текущих уровне пока не наблюдается, также отмечает он.

"За рубежом внимание будет приковано к акциям ритейлеров. На выходных появятся первые слухи и результаты о продажах в "черную пятницу", спекулятивно отыгрывать которые могут попытаться накануне", — отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Богдан Зварич из Промсвязьбанка при этом замечает, что активность игроков на американском рынке во второй половине недели будет пониженной в связи с празднованием Дня благодарения, что скажется на динамике различных активов – волатильность и объемы торгов в конце недели снизятся.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" отмечает, что центральные банки ожидаемо приостанавливают смягчение денежно-кредитной политики: стенограмма недавнего заседания ФРС не оставляет сомнений, что в ближайшие несколько кварталов учетная ставка меняться не будет. Новая глава ЕЦБ Кристин Лагард в своем первом публичном выступлении также сосредоточилась на обсуждении не монетарных, а бюджетных стимулов и изменении экономической модели еврозоны в пользу развития внутреннего спроса, указывает он. "Бежевая книга" и Джером Пауэлл на будущей неделе вряд ли дадут какие-то новые сигналы, добавляет эксперт.

"Это означает, что инвесторам стоит сосредоточиться не на ожиданиях дешевых денег, а на экономических и корпоративных данных. С учетом того, что многие активы, в частности, американские акции уже стоят дорого, это повышает риски коррекции", — считает Вайсберг.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Ващенко ожидает сохранение боковой динамики и движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2900-3000 пунктов.

По мнению Дейнеки, российские акции будут внимательно реагировать на изменения внешних настроений, впрочем, как показали последние дни, отдельные крупные корпоративные истории порой позволяют нашему рынку двигаться вразрез с зарубежными аналогами.

"Пока что большинство факторов указывает на боковую динамику либо умеренный рост на предстоящей неделе. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи — 2930-2980 пунктов", — добавляет он.

Зварич ожидает попыток индекса Мосбиржи вернуться к историческим максимумам. "Благодаря коррекции и последовавшей за ней консолидации над уровнем 2920 пунктов, который сейчас является ближайшей поддержкой для нашего рынка, была частично снята перекупленность на рынке. В результате "быки" могут попытаться возобновить восходящую динамику с опорой на уровень 2920 пунктов", — поясняет свою точку зрения он.

"Российские активы в этом смысле стоят особняком. Владимир Путин, прокомментировав ситуацию вокруг раскрытия стоимости "Газпрома", дал новые надежды на разворот крупных государственных эмитентов в сторону инвесторов. В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Тем временем, стоимость российского риска, выраженная в спредах кредитно-дефолтных свопов, достигла очередного исторического минимума", — говорит Вайсберг.

Таким образом, мы вполне можем ожидать дальнейшего роста котировок отечественных акций и снижения ставок по бондам, резюмирует он.

РУБЛЬ ПОД УМЕРЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Позже на неделе рубль утратит поддержку от продажи валютной выручки экспортерами в рамках периода уплаты налогов, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный". Тем не менее поддержку российской валюте могут оказать высокие нефтяные котировки на фоне сообщений, что Россия и ОПЕК+ договорятся о продлении срока действия ограничений на добычу нефти до июня следующего года на встрече в Вене 5-6 декабря, добавил он.

В понедельник в РФ уплачиваются основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы), после чего поддержка рубля со стороны этого фактора снизится, также рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Из-за этого в условиях сохраняющейся неопределенности курс доллара может перейти к росту, приближаясь более обоснованным с фундаментальной точки зрения цифрам. Сохранение курса рубля на текущих уровнях в условиях продолжающихся покупок валюты Минфином и растущих к концу года погашениях внешнего долга требуют существенного притока капитала, что маловероятно в условиях неопределенности. При этом даже в отсутствии негативных новостей курс вряд ли сможет укрепиться ниже уровней 63,7-63,8 рубля за доллар из-за фундаментальных факторов, но имеет существенный потенциал к возврату к уровням 64,5-65 рублей за доллар до конца года", — отметил он.

В последнее время объем свободной рублевой ликвидности сократился, но игроки не продают массово валюту, рынок в целом сбалансирован, рассуждает Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Нарушить спокойствие могут сводки с фронтов торговой войны США и Китая, добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На взгляд Ващенко из ИК "Фридом Финанс", лидерами роста могут стать акции "Газпрома", Московской биржи, "Алросы", ПИКа.

На локальном рынке в центре внимания отчетность банка "Санкт-Петербург", "Русгидро", "Акрона" и "Аэрофлота", напоминает аналитик.

Кочергин из банка "Восточный" считает, что на неделе наиболее привлекательной отраслью будет нефтедобыча, а наименее привлекательной отраслью для инвесторов — ритейл. С его точки зрения, в лидерах роста могут оказаться бумаги "Газпрома" и "Татнефти", а в лидерах снижения – X5 и "Магнита".

Зварич из Промсвязьбанка отмечает, что в течение недели сразу несколько компаний опубликуют финансовые результаты за девять месяцев, что может определить направление их движения. "Среди них выделим "Газпром", "Лукойл", "Транснефть" и "Аэрофлот". Также стоит отметить, что в пятницу акции "Северстали" будут последний день торговаться с дивидендами", — добавляет он.

Кочетков из "Открытие Брокер" считает, что финализация переговоров США и Китая станет основой для увеличения инвестиционных потоков в такие отрасли, как металлургия и добыча нефти. Опасения замедления мировой экономики давили на бумаги нефтяников и металлургов, но перспектива ослабления торговой напряженности улучшит экономические ожидания и снимет риски падения сырьевого спроса, добавляет он.