МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем слегка снижается к доллару и немного прибавляет к евро на фоне снижения европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,1 доллара.

В отсутствие сильных внешних сигналов рубль в целом остается стабильным — бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) почти не меняется около 66,8 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.02 мск повышался на 3 копейки, до 63,90 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 70,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль днем незначительно разнонаправленно колеблется в отсутствие сильных внешних сигналов.

Нефтяные котировки стабильны немного выше 62 долларов (-0,05%, до 62,34 доллара за баррель). Однако рынок "черного золота" остается под давлением на фоне сохранения опасений по поводу развития торговой войны между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп отметил, что соглашение между сторонами не может быть заключено на равных условиях, что ослабляет надежды инвесторов на возможность скорого разрешения торгового конфликта двух крупнейших экономик мира.

Западные фондовые индексы и фьючерсы прибавляют (0,2-0,8%), что сигнализирует о спросе на риск.

Пик налогового периода месяца, приходящийся на 25 ноября, также поддерживает курс рубля на фоне продаж валюты российскими экспортерами.

В итоге доллар и евро днем меняются к рублю в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодня были заметны признаки дефицита рублевой ликвидности – межбанковские ставки овернайт подросли до 6,50-6,60% годовых, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Вероятно, это связано с налоговым периодом, возможно, с нежеланием экспортеров активно продавать валютную выручку в текущем состоянии рынка, который продолжает торговаться в боковике. Сегодня мы ориентируемся на уровни 63,50-64 рубля по доллару и 70-70,50 рубля по евро", — добавил он.

Вечером можно ожидать усиления глобальной рискофобии, если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект, касающийся ситуации в Гонконге, говорит Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Пока этот документ не подписан, и его подписание, вероятно, будет негативно встречено китайской стороной. Ситуация в специальном административном районе КНР пока далека от стабилизации, и этот фактор продолжит осложнять ход торговых переговоров и тревожить глобальные рынки", — добавил он.

Предложение валюты от экспортеров, вероятно, продолжит оказывать на курс рубля стабилизирующее воздействие в начале недели, хотя значимость внешних событий может постепенно начать повышаться, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"В любом случае, денежные потоки на валютном рынке остаются довольно сбалансированными, учитывая отсутствие драйверов для существенных отклонений (курса) в обе стороны", — добавил он.