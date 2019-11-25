МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь) 9,6 9,6
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 42,3 тыс ф.ст.

 

 
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь) -70,55 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь) 0,2%

 

 
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (сентябрь) 2% 2%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (ноябрь) 125,9 127
18:00 USD США — Продажи нового жилья (октябрь) 701 тыс 709 тыс
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь) -0,7% 1,2%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НК РуссНефть — СД (бизнес-план на 2020)

 

 

 

 