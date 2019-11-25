События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 ноября
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь)
|9,6
|9,6
|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|42,3 тыс ф.ст.
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|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь)
|-70,55 млрд долл
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|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь)
|0,2%
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|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (сентябрь)
|2%
|2%
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (ноябрь)
|125,9
|127
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (октябрь)
|701 тыс
|709 тыс
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь)
|-0,7%
|1,2%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|НК РуссНефть — СД (бизнес-план на 2020)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191125/830598570.html