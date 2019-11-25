МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером растет к иене и к евро, инвесторы с надеждой смотрят на перспективы торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.15 мск курс доллара к иене растет до 108,92 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,64 иены, курс евро к доллару снижается до 1,1012 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1021 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,03%, до 98,31 пункта.

Трейдеры с надеждой следят за новостями о торговых взаимоотношениях США и КНР. Ранее рынки с оптимизмом встретили заявление американского президента Дональда Трампа о том, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки. Кроме того, в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

"Неопределенный характер переговоров США и Китая, заключающих соглашение, по-прежнему является основным фактором для колебаний на рынках, а в целом инвесторы, по-видимому, сохраняют позитив на этом фронте", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик XTB Дэвид Читэм (David Cheetham).