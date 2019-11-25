МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером незначительно увеличиваются, теми же темпами, что и днём, поскольку инвесторы в целом с оптимизмом смотрят на перспективы торгового соглашения США и Китая.

По состоянию на 19.45 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,05%, до 62,39 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 57,84 доллара за баррель.

"Цены на нефть на удивление стабильны в понедельник", — приводит агентство Рейтер слова аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).

В целом все глобальные рынки сегодня, в том числе и нефтяной, продолжают находиться под влиянием новостей о торговле США и Китая — крупнейшего в мире потребителя нефти. Согласно сделанным в пятницу заявлениям президента США Дональда Трампа, переговоры о торговом соглашении продвигаются хорошо. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

Следующим крупным событием, которого также ждут инвесторы, будет заседание ОПЕК+, которое состоится 6 декабря в Вене.