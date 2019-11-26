МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии вторника слабо колеблется без единой динамики на нейтральном внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.17 мск снижался в пределах 0,01% — до 2955 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,02% — до 1455 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Мировые рынки во вторник в основном торгуются в небольшом плюсе в ожидании новостей по торговым переговорам США и Китая. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра слабо повышаются — в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на 0,1-0,4%, японский Nikkei 225 — на 0,36%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,1%.

Стоимость нефти утром снижается на 0,2% — до 62,52 доллара за баррель сорта Brent.