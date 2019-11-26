МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник немного замедлили темпы роста — до 0,1% — после публикации ряда статданных, но оптимизм инвесторов всё ещё поддерживают новости о возможном разрешении торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.11 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,1%, до 28095,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,08% — до 8639,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,08%, до 3136,1 пункта.

Индексы Уолл-стрит замедлили темпы роста после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия потребителей и числа продаж новых домов в США. Так, индекс оказался на уровне 125,5 пункта, хотя эксперты ожидали роста показателя до 126,9 пункта, а число сделок с домами в октябре уменьшилось на 0,7%, хотя аналитики ожидали роста на 1,1%.

В то же время трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Ранее во вторник китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

Кроме того, ранее Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала протокол октябрьского заседания, в котором сообщила, что текущая учётная ставка на уровне 1,5-1,75% годовых окажет достаточную поддержку американской экономике, а в понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил это заявление. Всё это перевешивает в пользу дальнейшего роста биржевых индексов.

"Сочетание прогресса в торговых переговорах, отсутствие неоднозначных заявлений Пауэлла и индекс доверия потребителей, скорее всего, окажут поддержку ралли перед Днем благодарения", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардильо (Peter Cardillo).