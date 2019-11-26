МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов вторника стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,81%, до 6,93 доллара, "Новатэка" — на 1,57%, до 200,8 долларов, "Лукойла" — на 0,84%, до 94 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,96%, до 7,82 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,3%, до 33,15 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,26%, до 26,64 доллара. Бумаги "Северстали" сократились в цене на 1,53%, до 14,13 доллара, НЛМК — на 1,28%, до 20,02 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 2,38%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 1,04%, до 14,7 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,11%, до 18,74 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,28%, до 5,01 долларов. Цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 2,79%, до 11,32 доллара, "Ленты" — на 0,47, до 3,21 доллара.