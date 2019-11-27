ХАБАРОВСК, 27 ноя /ПРАЙМ/. Золотодобывающие компании Хабаровского края могут в 2019 году, несмотря на прошедший паводок, побить исторический рекорд по добыче золота в 24,8 тонны, сообщает региональное правительство.

В прошлом году горняки добыли 24,8 тонн золота. Это стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли в регионе.

"По итогам десяти месяцев 2019 года золотодобывающие компании Хабаровского края произвели 21,7 тонны золота. Результат оказался выше прошлогоднего показателя на 1,2%… есть шанс побить исторический максимум по производству драгметалла", — говорится в сообщении.

С января по октябрь из месторождений извлекли 17,5 тонны рудного золота и 4,2 тонны россыпного. Это хороший результат с учетом прошедшего паводка, который осложнил работу, сообщает правительство края.

Производство нарастили крупные предприятия "Амур Золото" (входит в "Русскую Платину") – на 28%, "Многовершинное" ("Руссдрагмет") — на 11% и Охотская горно-геологическая компания — на 10%. Кроме того, в сентябре в эксплуатацию было запущено месторождение "Полянка" ("НГК Ресурс"), где уже добыты 623 килограмма золота.