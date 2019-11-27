МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на новых заявлениях американского президента Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,16% — до 2911,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 1607,66 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,05% — до 26926,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,47% — до 23483,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,4%, до 2129,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 6841 пункта.

Трейдеры с оптимизмом отыгрывают сделанные во вторник заявления Трампа о том, что США и Китай близки к соглашению по первой части торговой сделки. Данное заявление прозвучало после того, как представители сторон провели телефонный разговор, в ходе которого договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам касательно первой части торгового соглашения.

В то же время, как пишет агентство Франс Пресс, аналитики отмечают, что хотя в целом ожидания рынков сводятся к скорому заключению торговой сделки между США и КНР, есть некоторая неопределенность относительно деталей грядущего соглашения. "Риторика — это одно, а фактическая сделка, подписанная на бумаге — это то, что резко изменит настроения на рынке", — считает специалист по инвестиционной стратегии Glenmede Trust Co. Майкл Рейнольдс (Michael Reynolds).

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой прибыль крупных промышленных предприятий страны в октябре снизилась на 9,9% в годовом исчислении после снижения в сентябре на 5,3%.