МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19%, до 63,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 58,28 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали небольшого снижения показателя. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 418 тысяч баррелей.

"Неожиданный рост запасов нефти разочаровал нефтяных "быков" и, вероятно, способствовал закрытию позиций некоторыми инвесторами", — цитирует агентство Рейтер рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).