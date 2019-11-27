События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 ноября
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|5,954 млн барр
|3,639 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (3кв2019)
|-3,8%
|-0,4% (факт)
|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике
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|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,327 млн человек
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|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (октябрь)
|-1,2%
|-0,8%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|1,9%
|1,9%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|1,6%
|1,7%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|227 тыс
|221 тыс
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (ноябрь)
|43,2
|47,1
|18:00
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь)
|0,0%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь)
|1,7%
|1,7%
|18:00
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь)
|0,0%
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|18:00
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь)
|1,3
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|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (октябрь)
|1,5%
|0,8%
|18:00
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,3%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,379 млн барр
|-0,347 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,295 млн барр
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|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента
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|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|АФК Система — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Энел Россия — СД (бизнес-план на 2020-2022)
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|RUB
|ТрансКонтейнер — аукцион по продаже 50% + 2 акции, принадлежащих РЖД
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https://1prime.ru/Financial_market/20191127/830607383.html