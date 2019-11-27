МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 5,954 млн барр 3,639 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (3кв2019) -3,8% -0,4% (факт)
предв. GBP Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике

 

 

 

 
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,327 млн человек

 

 
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (октябрь) -0,4% 0,1%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (октябрь) -1,2% -0,8%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 1,9% 1,9%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2019) 1,6% 1,7%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 227 тыс 221 тыс
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (ноябрь) 43,2 47,1
18:00 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь) 0,0% 0,1%
18:00 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь) 1,7% 1,7%
18:00 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь) 0,0%

 

 
18:00 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь) 1,3

 

 
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (октябрь) 1,5% 0,8%
18:00 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (октябрь) 0,2% 0,3%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,379 млн барр -0,347 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,295 млн барр

 

 
22:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB АФК Система — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — СД (бизнес-план на 2020-2022)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — аукцион по продаже 50% + 2 акции, принадлежащих РЖД

 

 

 

 