МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно ростом индексов в надежде на прогресс в торговых переговорах между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,13%, до 2903,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 1602 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,2%, до 26954 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,28%, до 23437,77 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2127,85 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,93%, до 6850,6 пункта.

Инвесторы в Азии с оптимизмом восприняли новые заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Пекин близки к соглашению по первой части торговой сделки.

Стратег Okasan Online Securities Йошихиро Ито (Yoshihiro Ito), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, полагает, что поддержку японскому рынку акций оказал "курс доллара к иене, колеблющийся в районе уровней 109-109,5 иены за доллар".

При этом давление на рынки КНР оказала внутренняя статистика, согласно которой прибыль крупных промышленных предприятий страны в октябре снизилась на 9,9% в годовом исчислении после снижения в сентябре — на 5,3%.