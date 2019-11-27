МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.46 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" поднимались в цене на 0,94%, до 7 долларов, "Лукойла" — на 1,13%, до 95,06 доллара, "Новатэка" — на 0,15%, до 201,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,49%, до 7,86 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,07%, до 33,12 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 1,22%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,24%, до 14,73 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,64%, до 18,86 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,13%, до 26,94 доллара, "Северстали" — на 0,53%, до 14,21 доллара, НЛМК — дорожали на 0,2%, до 20,06 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" росла на 1,61%, до 11,51 доллара, "Ленты" — на 0,23%, до 3,22 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,76%, до 4,97 доллара.