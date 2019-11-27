МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля символически растет к доллару, больше укрепляясь по отношению к евро, на фоне роста нефтяных котировок, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.08 мск среды снижается на 1 копейку, до 63,94 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 70,38 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,3%, до 63,4 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Рубль в среду торгуется в узком диапазоне. На его курс действуют разнонаправленные факторы: с одной стороны, пик налоговых платежей прошел, с другой — нефтяные котировки торгуются в плюсе и смогли закрепиться выше уровня в 63 доллара за баррель Brent.

Нефтяные фьючерсы поддерживаются как предстоящим первичным размещением акций (IPO) Saudi Aramco, так и позитивными ожиданиями инвесторов от торговых переговоров между США и Китаем.

По мнению Андрея Кадулина из банка "Санкт-Петербург", в среду рынкам оказывают поддержку заявления президента США Дональда Трампа о том, что стороны близки к заключению торгового соглашения. Но позитив на рынке ограничен, в том числе и низкой торговой активностью – завтра в США празднуют День Благодарения, также отмечает он.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно к доллару: индийская рупия растет на 0,3%, южноафриканский ранд — на 0,36%, турецкая лира снижается на 0,08%.

ПРОГНОЗЫ

Аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко считают вполне вероятным, что с открытием торгов в США в 17.30 мск валюты развивающихся рынков наконец получат поддержку: в последнее время они выглядят отстающими на фоне дорожающих акций, так что инвесторы могут инвестировать в них перед выходным в США.

"Инвесторы также будут следить за октябрьскими данными по заказам на товары длительного пользования в США — эти показатели могут оказаться довольно слабыми ввиду недавней забастовки работников GM и резкого падения объема заказов Boeing в октябре. Соответственно, доллар может оказаться под давлением", — добавляют они.

Рубль также может ощутить дополнительную поддержку от ожидаемого аналитиками компании дальнейшего роста цен на нефть, так как сегодняшний отчет управления энергетической информации минэнерго США должен быть оптимистичным, добавляют эксперты "Сбербанка КИБ".

Впрочем, большинство экспертов подвигов от рубля сегодня не ждут.

"Если не произойдет что-то экстраординарное, в преддверии выходного дня в США вряд ли рынок будет способен на кардинальное изменение тенденции. Мы ожидаем торги в районе 64 рублей по доллару и 70,5 рубля по евро", — говорит Олег Кочетков из МТС-банка.

Рубль вряд ли сегодня существенно отклонится от уровня 63,95 рубля за доллар, соглашается Кадулин.

При этом ближайшие две недели могут оказаться для отечественной валюты более волатильными — саммит ОПЕК в начале декабря, IPO Aramco, приближающийся дедлайн для введения очередных американских тарифов на китайский импорт станут источниками инфоповодов, которые повлияют на динамику цен на нефть и рисковых активов, обращает внимание аналитик.

Но в этом контексте у рубля больше возможностей для ослабления с текущих уровней, чем для укрепления, предупреждает Кадулин.