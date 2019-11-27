МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара растет в среду на сильной статистике из США, а также оптимизме вокруг торговых отношений Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.27 мск курс доллара к иене рос до 109,39 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,03 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0994 доллара за евро с 1,1018 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 98,43 пункта.

Макроэкономическая статистика, обнародованная в среду в США, в основном оказалась лучше прогнозов. В частности, рост ВВП США по второй оценке составил 2,1%, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 1,9%. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю уменьшилось до 213 тысяч, тогда как эксперты ожидали снижения только до 223 тысяч.

"Статистика определенно поддерживает доллар", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Oanda Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).

Росту курса доллара также способствуют надежды на прогресс в торговых отношениях США и Китая, укрепившиеся после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что страны близки к согласию по первой части торговой сделки.