МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31% — до 2894,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1601,84 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,05% — до 26939,47 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,05% — до 23426,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 2122,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,21%, до 6864,9 пункта.

В центре внимания рынков в четверг оказалась политическая ситуация вокруг Гонконга. Президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Закон корректирует другой закон — о политике США в отношении Гонконга от 1992 года — и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе.

Правительство Гонконга выразило решительный протест против данного закона, а министерство иностранных дел Китая пригрозило США контрмерами.

"Это серьезное напоминание о том, что на том или ином уровне трения между США и Китаем всегда будут раздражающим фактором для рынка", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).