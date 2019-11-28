МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно снижением индексов в свете опасений относительно того, что ситуация вокруг Гонконга может негативно отразиться на торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 2889,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 1597,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2%, до 26893,73 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,12%, до 23409,14 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,43%, до 2118,6 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — вырос на 0,2%, до 6864 пункта.

Давление на котировки оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Закон, в частности, предполагает санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе.

"Инвесторы фиксировали прибыль, поскольку настроения ухудшились из-за решения Трампа подписать закон. Многие инвесторы воздерживались от действий на рынках, так как не ждут новостей по торговле США и Китая из-за выходных в США", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Американские рынки закрыты в четверг в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу будет сокращенный рабочий день.