МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День благодарения — раннее закрытие торгов на бирже /в 13:00/

 

 

 

 
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (октябрь) 1,57 1,56
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (ноябрь) 0,5% 0,6%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (ноябрь) 0,3%

 

 
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 1,7% -2,1%
предв. AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 5,7%

 

 
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (октябрь) 0,2% 0,3%
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,1%

 

 
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (октябрь) -0,4% 0,3%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,0%

 

 
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,3% 0,3%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,1%

 

 
11:55 EUR Германия Изменение количества безработных (ноябрь) 6 тыс 5 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (ноябрь) 5% 5%
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) -0,1% -0,1%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,1%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 0,7% 0,9%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (октябрь) 7,5% 7,5%
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,1%
16:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,9%

 

 
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (3кв2019) 1,6%

 

 
16:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (3кв2019) 3,7% 1,2%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (октябрь) 0%

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -31,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 430 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 285,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 34,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -8,4 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -47,2 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -26,6 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 25,8 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -62,5 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — ВОСА (реестр закрыт 05.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 101 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Магнит — реестр для ВОСА (24.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018 147,19 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB Роснефть — СД (позиция НК в отношении реализации обществом "СевКомНефтегаз" бизнес-проекта "Развитие Северо-Комсомольского месторождения. Пласт ПК1")

 

 

 

 