События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 ноября
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|USD
|США — День благодарения — раннее закрытие торгов на бирже /в 13:00/
|
|
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (октябрь)
|1,57
|1,56
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (ноябрь)
|0,5%
|0,6%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|1,7%
|-2,1%
|предв.
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|5,7%
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,1%
|
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|0,3%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,0%
|
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,3%
|0,3%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,1%
|
|11:55
|EUR
|Германия Изменение количества безработных (ноябрь)
|6 тыс
|5 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (ноябрь)
|5%
|5%
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|-0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,1%
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,7%
|0,9%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (октябрь)
|7,5%
|7,5%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,9%
|
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (3кв2019)
|1,6%
|
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (3кв2019)
|3,7%
|1,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (октябрь)
|0%
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-31,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|430 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|285,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|34,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-8,4 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-47,2 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-26,6 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|25,8 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-62,5 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Акрон — ВОСА (реестр закрыт 05.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
|101 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Магнит — реестр для ВОСА (24.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018
|147,19 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|Роснефть — СД (позиция НК в отношении реализации обществом "СевКомНефтегаз" бизнес-проекта "Развитие Северо-Комсомольского месторождения. Пласт ПК1")
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https://1prime.ru/Financial_market/20191128/830615352.html