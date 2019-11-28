МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов четверга стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" не изменилась и осталась на уровне 6,86 доллара, "Новатэка" — также не изменилась и осталась на отметке в 198 долларов, "Лукойла" — выросла на 0,78%, до 95,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,25%, до 7,9 доллара, "Газпром нефти" — на 0,61%, до 32,95 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,26%, до 26,69 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в цене на 0,14%, до 14,1 доллара, НЛМК — на 0,5%, до 19,94 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,63%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,03%, до 14,7 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,75%, до 18,58 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,88%, до 4,7 доллара. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,18%, до 11,41 доллара, "Ленты" — не изменилась в цене, оставшись на уровне 3,12 доллара.