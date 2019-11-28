МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Кыргызская фондовая биржа (КФБ) подписали соглашение, согласно которому стороны будут обмениваться опытом организации биржевой торговли в системах электронных торгов, а также взаимно интегрируют такие системы, сообщила пресс-служба биржи.

"Соглашение предусматривает обмен опытом в организации биржевой торговли в системах электронных торгов, обмен информационно-аналитическими материалами о рыночной ситуации на товарных рынках России и Кыргызстана, организацию взаимной интеграции систем электронных торгов и аккредитации участников биржевой торговли сторон с учетом требований применимого законодательства", — говорится в сообщении.

Планируется, что одним из основных направлений сотрудничества станет содействие компаниям двух стран путем внедрения единых процедур аккредитации для участников торгов.

"Соглашение с Кыргызской фондовой биржей — новый важный шаг по пути интеграции биржевых рынков в рамках ЕАЭС – обмен опытом, совместные маркетинговые программы, синхронизация работы технологических платформ обеспечат синергетический эффект в данной сфере, станут дополнительным стимулом развития торгов", — приводятся в сообщении слова президента СПбМТСБ Алексея Рыбникова.