МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Одна из самых крупных распродаж в году — "Черная пятница" — пройдет в России с 29 ноября по 1 декабря. В эти дни можно будет с большими скидками приобрести одежду, обувь, украшения, электронику, туристические и страховые услуги, мебель, абонементы в спортзал и даже загородные дома.

Традиция устраивать грандиозное массовое событие, открывающее сезон рождественских распродаж, впервые появилась в Америке. "Черная пятница" настолько популярна в США, что многие работники даже берут в этот день отгул. В Америке она следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году акция приходится на 29 ноября, в России она стартует в тот же день. Однако ряд ритейлеров в маркетинговых целях запустили распродажи раньше обычного.

В российской "Черной пятнице" участвуют как представители традиционной розницы, так и интернет-магазины. Основные площадки, агрегирующие предложения ритейлеров в ходе акции, — это сайты "Настоящая Черная пятница" (b-friday.com) и "Черная пятница" (blackfridaysale.ru). На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк фрайдэй".

АРБАЛЕТ И ПИЖАМА ДЛЯ КОТА

На интернет-площадках в акции примут участие более 300 компаний. Среди них маркетплейсы Ozon, Wildberries, "Беру", продавцы бытовой техники и электроники "Эльдорадо", "М.Видео", "Ситилинк", "Техпорт", "Связной", косметики и парфюмерии — "Иль де Ботэ", "Золотое яблоко", ритейлеры "О'кей", "Перекресток" и многие другие.

Согласно опросу, проведенному площадкой "Черная пятница", около 40% россиян готовы потратить на распродаже более 10 тысяч рублей. Еще 27% планируют выделить на покупки сумму в пределах от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. И около 6% опрошенных намерены тратить не больше 3 тысяч рублей. Исследование также показало, что россияне хотели бы видеть на распродаже больше продуктовых магазинов, аптек, автосалонов и магазинов автозапчастей, а также туристических путевок.

В прошлую "Черную пятницу", по оценкам президента АКИТ Артема Соколова, было оформлено онлайн-заказов более чем на 17,4 миллиарда рублей. "Эксперты не исключают, что в этом году рекорд будет побит", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Настоящей Черной пятницы". В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" агентству сообщили, что ожидают в ходе акции увеличения числа заказов на 20-25% по сравнению с обычным днем.

Однако делать покупки ради покупок тоже не стоит. Среди своих самых нелепых приобретений на "Черную пятницу" опрошенные Райффайзенбанком россияне назвали арбалет, чеснокодавку и пижаму для кота. А больше всего сожалений, по данным опроса, вызывают повторная бытовая техника, карнавальные костюмы и секс-игрушки.

НЕ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТИ

Ажиотажный спрос потребителей развязывает руки мошенникам, поэтому из года в год во время и после распродаж социальные сети бурно обсуждают "фейковые" скидки и случаи мошенничества. И из года в год организаторы "Черной пятницы" прикладывают усилия, чтобы сократить число таких случаев. Обе площадки проведут выборочный мониторинг, который позволит не допускать размещения на сайтах проектов товаров с сомнительными скидками. Кроме того, в течение акции будет работать "горячая линия" общественной организаций рунета — РОЦИТ.

В пресс-службе Ozon рассказали, что особенно внимательно следует относиться к почтовым рассылкам, которые маскируются под письма известных магазинов. "При попытке оплатить покупку на таком сайте пользователь вводит данные карты — так они и попадают к мошенникам", — пояснила РИА Новости PR-директор Ozon Мария Заикина.

По ее словам, необходимо проверять, на какую страницу ведут письма и какой адрес указан в строке браузера. Например, вместо буквы "о" в названии может использоваться ноль. Ввод любых данных на таком сайте может грозить потерей доступов к аккаунтам и, как следствие, денег. Еще один популярный вид мошенничества — рассылка сообщений и звонки якобы от банка с просьбой подтвердить операцию, напомнили в Ozon.

"Помните простое правило – никогда не предоплачивайте товар, если адрес в браузерной строке на странице платежного шлюза не начинается с https (с s на конце) – это безопасный протокол, обеспечивающий защиту введенных вами данных, и только он обезопасит вас от мошенников в момент предоплаты. Кроме того, просто не проводите предоплату, если не уверены в магазине, сроках доставки, условия непрозрачны или на сайте нет реквизитов", — сказал РИА Новости президент АКИТ.