МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне возросших торговых рисков, которые усилили опасения за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46% — до 62,98 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 57,98 доллара за баррель.

Мировые инвесторы опасаются усиления торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за нового закона США, касающегося Гонконга. Это может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на нефть.

В то же время трейдеры с интересом ждут очередного заседания ОПЕК+ на следующей неделе с учетом сообщений в СМИ о том, что страны могут на грядущей встрече продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

"По крайней мере, хотя бы некоторая ясность начинает появляться вокруг встречи ОПЕК+, где все заинтересованные стороны будут добиваться более строгого соблюдения действующего соглашения", — цитирует агентство Рейтер рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).