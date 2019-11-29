МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на статистике по промышленному производству из Южной Кореи и Японии, которая не оправдала ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,64% — до 2871,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 1586,33 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,97%, до 26363,78 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,2% — до 23361,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,24%, до 2092,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6857,5 пункта.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в октябре снизился на 2,5% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 1,8%. При этом показатель в Японии в отчетном месяце упал на 4,2% в месячном исчислении после роста на 1,7% месяцем ранее. Аналитики ждали снижения всего на 2,1%.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией вокруг Гонконга. Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". МИД КНР в ответ предупредил США о серьезных контрмерах из-за данного закона, а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

"Угрозы Китая принять меры в ответ на закон США о Гонконге, вероятно, останутся только угрозами. У Китая есть свои проблемы, особенно в том, что касается корпоративного долга и качества кредитов региональных банков. Он не может себе позволить потерять достигнутый прогресс", — считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), которого цитирует Франс Пресс.