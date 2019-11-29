МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам в пятницу вечером, инвесторы ждут дальнейших новостей о торговых взаимоотношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.50 мск курс доллара к иене снижается до 109,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,5 иены, курс евро к доллару растёт до 1,1016 доллара за евро с 1,1007 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 98,3 пункта.

"После вчерашнего перерыва на День благодарения на рынке намечается очередная тихая сессия", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна (Shaun Osborne).

В пятницу инвесторы предпочитают торговать с осторожностью в ожидании ответных мер Китая на закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", подписанный президентом США Дональдом Трампом накануне. МИД Китая также предупредил о том, что принятие этого закона может сказаться на торговых переговорах сторон.