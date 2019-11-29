МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги в последний рабочий день осени снижением на продолжающейся неопределенности с торговыми отношениями США и Китая, свидетельствуют данные биржевых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,94%, до 7346,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 5905,17 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,07%, до 13236,38 пункта.

Мировые инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Накануне американский президент Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. В ответ на это китайский МИД пригрозил США контрмерами. Трейдеры с беспокойством смотрят на то, как ситуация скажется на переговорах между странами в преддверии возможного начала подписания торгового договора.

"Посмотрим правде в глаза, на данный момент соглашение вряд ли выглядит вероятным", — приводит агентство Рейтер слова аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Акции автоконцерна Daimler тем временем упали на 1,46% после заявления компании о планах сокращения тысяч рабочих мест по всему мире в целях снижения затрат.

При этом на фоне довольно умеренного снижения индексов на прочих площадках британский особенно отличился со знаком минус, поскольку на "тонком" рынке в связи с празднованием в США Дня Благодарения на него сильно повлияло происшествие в Лондоне. Ранее в пятницу появилась информация об инциденте со стрельбой в районе Лондонского моста. Полиция также сообщила, что на мосту произошло нападение с ножом.