МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом на позитивных макроэкономических данных из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 2872,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 1596,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличился на 0,37%, до 26444,72 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,01%, до 23529,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,19%, до 2091,92 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 6862,3 пункта.

В понедельник в центре внимания инвесторов — статистические данные их Китая. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в ноябре вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта.

"Это улучшение в производстве важно, поскольку теперь мы можем с большей уверенностью, чем в начале года, говорить о том, что экономика Китая действительно стабилизируется", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика BNY Mellon Investment Management Анинды Митры (Aninda Mitra), сказанные им в интервью агентству Блумберг.

В то же время инвесторы сохраняют обеспокоенность по поводу перспектив торгового соглашения Китая и США, поскольку напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира обострилась после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге".