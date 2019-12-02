События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 декабря
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (ноябрь)
|0,1%
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|3:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (3кв2019)
|5,9 млрд австрал. долл
|6,3 млрд австрал. долл
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (ноябрь)
|52
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|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (декабрь)
|0,75%
|0,75%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|-0,1%
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|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|97,9 тыс
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (ноябрь)
|44,2
|44,5
|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике
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|20:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов (ноябрь)
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|RUB
|Северсталь — реестр для див-дов 3кв2019 (ВОСА — 22.11.2019)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018
|5,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) — див-д 2019
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 08.11.2019, в заочной форме, уменьшение УК на 25 млн акций /цена выкупа 5300 руб зо ао/, див-ды 1П2019)
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
|192 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|М.Видео — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2019, див-ды 9м2019)
|0 — див-д 2018
|33,37 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Юнипро — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2019, див-ды за 9м2019, досрочные превыборы СД)
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018
|0,111025275979 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.12.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Транснефть — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|Газпром нефть — СД (о назначении замгендиректора)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191202/830631095.html