МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. "Ростелеком" заключил с Минкомсвязью РФ государственный контракт на сумму 6,743 миллиарда рублей на предоставление образовательным учреждениям и избирательным комиссиям услуг доступа в интернет с использованием единой сети передачи данных, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что госконтракт был подписан 29 ноября, срок выполнения услуг — с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно.

В конце ноября правительство РФ утвердило распоряжение, которым "Ростелеком" назначен единым поставщиком услуг доступа в интернет для образовательных учреждений и избирательных комиссий регионов в 2019-2020 годах. Как поясняли РИА Новости в компании, "Ростелеком" создаст для школ и избиркомов единую сеть передачи данных (по принципу VPN) на базе отечественного оборудования и решений с криптографической защитой, с организацией фильтрации трафика для школ от нежелательного контента.

Госконтракт предполагает предоставление следующих услуг: доступ в интернет, к государственным, муниципальным и иным информсистемам (с использованием единой сети передачи данных), по передаче и защите данных, обеспечению ограничения доступа к запрещенной информации, а также мониторингу и обеспечению безопасности связи при подключении к интернету и информсистемам.

В качестве допусловия исполнения госконтракта в распоряжении кабмина указано использование отечественного оборудования. В случае отсутствия российского оборудования с необходимыми характеристиками или невозможности его поставки в достаточном количестве, оператор сможет использовать зарубежное оборудование по согласованию с Минкомсвязью.

В распоряжении также указывается, что "Ростелеком" может привлечь субподрядчиков при условии, если сам оператор исполнит не менее 5% стоимостного объема обязательств по госконтракту.