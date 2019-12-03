МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается во вторник утром на фоне новостей о ходе торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.11 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,85 доллара, или на 0,19%, до 1466,35 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,05%, до 16,957 доллара за унцию.

Внимание рынков приковано к ходу переговоров о возможном торговом соглашении между двумя крупнейшими экономиками мира. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что подписание на прошлой неделе двух законодательных актов в США, которые поддерживают протестующих в Гонконге, не облегчит переговоры, но что Китай все еще хочет заключить сделку.

Как сообщает агентство Рейтер, советники Трампа в понедельник сообщили, что есть вероятность, что торговое соглашение все еще возможно к концу года, и первая часть его уже была представлена на бумаге.

Тем временем, на темпы снижения цены на золото оказывает влияние тот факт, что США вернули пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют. Этот шаг возродил опасения инвесторов о возникновении новых торговых споров и снизил аппетит к риску.