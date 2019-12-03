МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (ноябрь) 0,1% -4,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (3кв2019) 5,9 млрд австрал. долл 7,9 млрд австрал. долл (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (декабрь) 0,75% 0,75% (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) -0,1% - 0,042% (факт)
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 97,9 тыс

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (ноябрь) 44,2 44,5
предв. GBP Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике

 

 

 

 
20:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов (ноябрь)

 

 

 

 

 

 

 RUB Северсталь — реестр для див-дов 3кв2019 (ВОСА — 22.11.2019) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018 5,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 08.11.2019, в заочной форме, уменьшение УК на 25 млн акций /цена выкупа 5300 руб зо ао/, див-ды 1П2019) 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 192 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB М.Видео — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2019, див-ды 9м2019) 0 — див-д 2018 33,37 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Юнипро — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2019, див-ды за 9м2019, досрочные превыборы СД) 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018 0,111025275979 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.12.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Транснефть — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — СД (о назначении замгендиректора)

 

 

 

 