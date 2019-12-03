МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-ноября 2019 года снизился на 64% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 13,14 тонны, с серебром – вырос почти на 39% до 9,854 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-ноябре 2019 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 38,2 миллиарда рублей. Только в этом ноябре было заключено сделок на 0,6 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом — 0,21 тонны, и серебром — 1,26 тонны (на 3,3 миллиона рублей).

Как сообщалось, в 2018 году на Мосбирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 102 миллиарда рублей, в 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.