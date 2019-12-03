МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Золото во вторник вечером дорожает на 1% из-за угрозы введения пошлин США на французские товары и сохраняющейся неопределенности по торговой сделке Вашингтона с Пекином, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,95 доллара, или на 1,09%, до 1485,15 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро повышалась на 1,57%, до 17,233 доллара за унцию.

Опасения по поводу торговой политики Вашингтона поддерживают уход трейдеров от риска, что приводит к снижению фондовых рынков и росту спроса на золото, которое традиционно считается более надежным активом. Теперь опасения распространяются не только на торговые отношения США с Китаем, Бразилией и Аргентиной, но и Францией.

Так, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов в ответ на то, что Франция, согласно докладу торгового представителя США, проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний. Новые пошлины могут быть введены в отношении французского шампанского, сыра, йогуртов. В октябре США уже ввели дополнительные пошлины в размере 25% на французские вина в рамках дела Airbus.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют. Ранее во вторник американский президент сообщил на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО о том, что у него нет дедлайна для заключения торгового договора с Китаем.