МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Американская компания Capital Group увеличила долю в "Детском мире" до 5,012% с 2,24%, говорится в сообщении ритейлера.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 16525330/2,24%; Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 37041930/5,012%", — говорится в материалах.

Таким образом, Capital Group купила 20,517 миллиона акций "Детского мира". Как следует из сообщения компании, дата приобретения акций — 22 ноября.

В конце ноября АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) объявили о продаже 175 миллионов акций (23,7% капитала) "Детского мира". Цена одной акции компании в рамках SPO составила 91 рубль, по итогам размещения продающие акционеры привлекут 15,925 миллиарда рублей.

АФК "Система" по итогам SPO снизит свою долю в "Детском мире" до 33,4% с 52%, РКИФ — до 9% с 14%. Free float ритейлера составит 57,6%. Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр".