МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Курс доллара после утреннего снижения вернулся к росту по отношению к иене после того, как новости о развитии торговых отношений США и Китая поспособствовали восстановлению рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.39 мск курс доллара к иене увеличивается до 108,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,62 иены. Курс евро к доллару снижается до 1,1077 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1081 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,02%, до 97,77 пункта.
Спрос на более надежную японскую иену оказался под давлением в среду днем после сообщений в СМИ о том, что США и Китай приближаются к согласованию взаимных пошлин, которые могут быть отменены в рамках первой части торгового договора между странами. В сообщениях также отмечалось, что не стоит толковать последние комментарии президента США Дональда Трампа как признак того, что торговые переговоры зашли в тупик. Во вторник Трамп сказал, что договор лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.
Рыночные аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что курс доллар может ещё существенно ослабнуть, если выйдут соответствующие статданные или ожидания снижения базовой ставки ФРС резко возрастут.
https://1prime.ru/Financial_market/20191204/830640688.html