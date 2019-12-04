МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Курс доллара после утреннего снижения вернулся к росту по отношению к иене после того, как новости о развитии торговых отношений США и Китая поспособствовали восстановлению рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.39 мск курс доллара к иене увеличивается до 108,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,62 иены. Курс евро к доллару снижается до 1,1077 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1081 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,02%, до 97,77 пункта.

Спрос на более надежную японскую иену оказался под давлением в среду днем после сообщений в СМИ о том, что США и Китай приближаются к согласованию взаимных пошлин, которые могут быть отменены в рамках первой части торгового договора между странами. В сообщениях также отмечалось, что не стоит толковать последние комментарии президента США Дональда Трампа как признак того, что торговые переговоры зашли в тупик. Во вторник Трамп сказал, что договор лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Рыночные аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что курс доллар может ещё существенно ослабнуть, если выйдут соответствующие статданные или ожидания снижения базовой ставки ФРС резко возрастут.