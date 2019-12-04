МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,2% 0,3%
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (октябрь) 7,18 млрд австрал. долл 6,1 млрд австрал. долл
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Ютаки Харады

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (октябрь) 1,3% 0,3%
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,4%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Заседание ОПЕК /Вена, 117-я конференция стран ОПЕК/

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС /заседание министерского комитета ОПЕК+/

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2019) 1,2% 1,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,1% -0,3%
15:45 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

 

 

 

 
16:30 USD США — Объем экспорта 206 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Объем импорта 258,4 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 213 тыс 215 тыс
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (октябрь) -52,5 млрд долл -48,7 млрд долл
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (октябрь) -0,98 млрд канад. долл -1,37 млрд канад. долл
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (октябрь) -0,6% 0,3%
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (ноябрь) 48,2 53,8

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.11) 542,7 млрд долл (на 22.11)

 

 

 

 

 RUB Газпром — Заседание Правления (новая дивидендная политика и бюджет на 2020)

 

 

 

 

 