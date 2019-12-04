МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на возвращении рисковых настроений, поддерживаемых сообщениями СМИ о развитии торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 6,35 доллара, или на 0,43%, до 1478,05 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 2,03% — до 16,898 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, снижается, так как инвесторы отыгрывают сообщение агентства Блумберг о том, что Китай и США могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.

Сообщение последовало за заявлением американского президента Дональда Трампа, сделанного накануне, о том, что торговое соглашение между сторонами может быть заключено уже после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года.