События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 декабря
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|7,18 млрд австрал. долл
|4,502 млрд австрал. долл (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Ютаки Харады
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|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (октябрь)
|1,5%
|-0,4% (факт)
|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,4%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ОПЕК /Вена, 117-я конференция стран ОПЕК/
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС /заседание министерского комитета ОПЕК+/
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2019)
|1,2%
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,1%
|-0,3%
|15:45
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
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|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|206 млрд долл
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|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|258,4 млрд долл
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|213 тыс
|215 тыс
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-52,5 млрд долл
|-48,7 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-0,98 млрд канад. долл
|-1,37 млрд канад. долл
|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (октябрь)
|-0,6%
|0,3%
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (ноябрь)
|48,2
|53,8
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.11)
|542,7 млрд долл (на 22.11)
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|RUB
|Газпром — Заседание Правления (новая дивидендная политика и бюджет на 2020)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191205/830645486.html